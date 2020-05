Giappone-Russia: Libro blu diplomazia, Tokyo ribadisce rivendicazione sulle isole Curili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, il 7 maggio. Abe si è congratulato con il capo di Stato per il 75 esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. La conversazione si è svolta su iniziativa della parte giapponese, precisa il Cremlino. La tradizionale parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca, che quest'anno avrebbe visto la presenza di diversi leader stranieri – tra i quali anche lo stesso Abe - è stata rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. L’incontro doveva costituire l’occasione per tentare di far avanzare i negoziati per una soluzione alla disputa riguardo la sovranità sulle Curili Meridionali. (segue) (Git)