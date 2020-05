Giappone-Russia: Libro blu diplomazia, Tokyo ribadisce rivendicazione sulle isole Curili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due paesi non hanno mai firmato un trattato di pace permanente dopo la Seconda guerra mondiale, cosa che ha complicato le relazioni bilaterali. La principale disputa che li oppone è quella riguardante le Isole Curili Meridionali. Nel dicembre del 2016, in occasione della sua visita in Giappone, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, concordò col primo ministro giapponese, Shinzo Abe, di esplorare la possibilità di avviare attività economiche congiunte nel territorio conteso. La trattativa per chiudere la questione sembra essersi arenata dopo il rifiuto di Mosca di negoziare la spartizione delle quattro isole, come previsto dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dai due paesi nel 1956. (segue) (Git)