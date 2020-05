Usa: Pompeo a “Washington Post”, ispettore generale ha “minato" le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, al centro di furiose polemiche dopo il licenziamento dell’Ispettore generale del dipartimento di Stato, Steven Linick , ha dichiarato nel corso di un’intervista telefonica alla “Washington Post” che il funzionario stava “minando” i lavoro dell’agenzia e la tenuta delle istituzioni. Pompeo ha spiegato di aver raccomandato a Trump il licenziamento di Linick perché questi non stava agendo nell’interesse delle istituzioni. “Mi sono presentato al presidente e ho chiarito che l’ispettore generale Linick non stava svolgendo le proprie funzioni nel modo dovuto, a benefico del dipartimento di Stato e in ottemperanza a quanto previsto dagli Statuti”, ha dichiarato Pompeo nel corso dell’intervista. Le dichiarazioni rese alla “Washington Post” costituiscono la prima presa d’atto pubblica da parte di Pompeo del suo ruolo diretto nel licenziamento dell’ispettore generale. Ieri, 18 maggio, Trump ha dichiarato di aver proceduto al licenziamento di Linick sulla base delle raccomandazioni di Pompeo, e in considerazione del fatto che l’ispettore generale era stato nominato dal suo predecessore alla Casa Bianca, Barack Obama. (segue) (Nys)