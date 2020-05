Sud-est asiatico: Vietnam coordina 32mo Forum Asean-Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam, che regge la presidenza di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, ha coordinato ieri, 18 maggio, la 32ma edizione del Forum Asean-Australia. L’evento si è svolto sotto forma di conferenza online, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Hanoi è stata rappresentata all’evento dal viceministro degli Esteri, Nguyen Quoc Dung, che ha evidenziato gli sforzi proattivi del Vietnam per coordinare una risposta collettiva all’impatto socio-economico dell’emergenza pandemica globale. Dung ha dichiarato che il Vietnam lavorerà a stretto contatto con i paesi membri dell’Asean e interlocutori come l’Australia per portare avanti le attività dell’Associazione tramite teleconferenze, e garantire l’avanzamento verso gli obiettivi e le priorità della cooperazione relativi al 2020, e il conseguimento della Visione comunitaria per il 2025, oltre al potenziamento dei meccanismi interni dell’Asean e alla promozione del processo di integrazione della sub-regione del Mekong. (Fim)