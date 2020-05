Cina: coronavirus, sette nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha ricevuto segnalazione di sei nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui tre casi importati segnalati nella regione autonoma della Mongolia interna. Gli altri tre casi sono stati trasmessi a livello nazionale, con due segnalati nella provincia di Jilin e uno nella provincia di Hubei, ha dichiarato la Commissione sanitaria nazionale nel suo rapporto quotidiano. In Hubei, la commissione ha dichiarato che il paziente è stato confermato dopo essere stato segnalato come caso asintomatico sotto osservazione nella capitale provinciale di Wuhan. Secondo i dati aggiornati a ieri, la provincia ha avuto 285 casi asintomatici sotto osservazione medica. Un caso sospetto dall'estero è stato segnalato a Shanghai, ha affermato la commissione; mentre nessun decesso correlato alla malattia è stato segnalato nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati segnalati 17 nuovi casi asintomatici, tutti domestici. Un caso è stato riclassificato come caso confermato e 75 casi asintomatici, inclusi due provenienti dall'estero, sono stati dimessi dall'osservazione medica. (segue) (Cip)