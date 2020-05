Vietnam: Hanoi punta a crescita fatturato e-commerce sino a 35 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam punta ad alimentare una crescita annua a due cifre del fatturato dell’e-commerce, sino a portarlo a 35 miliardi di dollari entro il 2025. Secondo la strategia di sviluppo del settore presentata dal governo vietnamita ieri, 18 maggio, oltre la metà della popolazione del Vietnam, che conta 96 milioni di abitanti, effettuerà acquisti online entro i prossimi cinque anni. Il commercio online ha ricevuto una spinta dalla pandemia di coronavirus (più 20 per cento), che ha costretto molti vietnamiti ad effettuare i loro acquisti online per rispettare le misure di distanziamento sociale. Entro il 2025, ogni singolo utente vietnamita di servizi di e-commerce potrebbe spendere in media 600 dollari annui; l’e-commerce potrebbe giungere a rappresentare, entro quella data, circa il 10 per cento del totale delle vendite al dettaglio del paese. (segue) (Fim)