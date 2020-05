Vietnam: Hanoi punta a crescita fatturato e-commerce sino a 35 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam intende anche aumentare drammaticamente il contributo dell’economia digitale al prodotto interno lordo (pil) nazionale, portando tale contributo al 20 per cento entro il 2025, e al 30 per cento entro il 2030. Gli obiettivi sono stati inclusi nella bozza di strategia nazionale per la Quarta rivoluzione industriale, che ha come orizzonte temporale proprio il 2030. Secondo la strategia delineata dal ministero per la Pianificazione e gli investimenti, i mutamenti alle attività socio-economiche innescati dall’industria 4.0 comporteranno opportunità e sfide, ma consentiranno, se adeguatamente gestiti, di rinnovare il modello di crescita e ristrutturare l’economia. Hanoi punta a collocarsi tra le prime tre economie digitalizzate dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) entro il 2030. Entro quella data, la copertura della rete 5G dovrebbe essere estesa all’intero territorio nazionale. (segue) (Fim)