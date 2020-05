Cina: coronavirus, capacità diagnosi giornalieri aumentata a 1,5 milioni di test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è in grado di condurre 1,5 milioni di test dell'acido nucleico per Covid-19 ogni giorno. Lo ha annunciato Guo Yanhong, funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo cui le capacità di diagnosi verranno ulteriormente potenziate man mano che il lavoro e la produzione riprenderanno. "La Commissione sanitaria nazionale ha invitato tutte le istituzioni mediche qualificate e registrate in tutto il paese a condurre test sugli acidi nucleici dalla fine di gennaio per affrontare la rapida crescita dei casi Covid-19", ha affermato Guo. Il prossimo passo è rafforzare la costruzione e la gestione dei laboratori, la gestione della bio-sicurezza e la formazione del personale medico, ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)