Cina: coronavirus, capacità diagnosi giornalieri aumentata a 1,5 milioni di test (2)

- Secondo quanto dichiarato in un'intervista all'emittente televisiva Usa "Cnn", Zhong Nanshan, pneumologo ed esperto di malattie infettive della Repubblica Popolare ha dichiarato che la Cina deve affrontare la grande sfida di una potenziale seconda ondata di infezioni di Covid-19, in quanto la mancanza di immunità tra la popolazione è una seria fonte di preoccupazione. Zhong ha esortato le autorità a non cedere alla compiacenza, perché esiste il pericolo di una seconda ondata di infezioni. Nuovi focolai di coronavirus sono emersi in tutta la Cina nelle ultime settimane - a Wuhan, nonché dalle province nord-orientali di Heilongjiang e Jilin. "La maggior parte della nazione è ancora suscettibile alla Covid-19 perché manca l'immunità", ha spiegato l'esperto. Zhong ha detto di essere sorpreso dal numero di casi confermati e di morti negli Stati Uniti, e ritiene che alcuni governi occidentali abbiano sbagliato a non prendere la pandemia sul serio all'inizio. "Penso che in alcuni dei paesi in Europa, o forse negli Stati Uniti, (i governi) abbiano ipotizzato che questo tipo di malattia [...] sia più o meno come l'influenza, quindi hanno sbagliato", ha affermato l'esperto. (segue) (Cip)