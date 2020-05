Cina: coronavirus, capacità diagnosi giornalieri aumentata a 1,5 milioni di test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'origine del virus, Zhong ha respinto la teoria promossa dal presidente Usa Donald Trump e dal Segretario di Stato Mike Pompeo secondo cui la Sars-CoV-2 avrebbe avuto origine in un laboratorio cinese. "Questa teoria non ha basi", ha affermato lo pneumologo. In merito ai vaccini, gli scienziati di tutto il mondo si stanno impegnando per potenziali trattamenti e vaccini efficaci. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tre società statunitensi stanno già testando candidati vaccinali sull'uomo. Mentre era in Cina Zhong ha notato che tre candidati al vaccino sono stati approvati dal paese e sono in fase di sperimentazione clinica. Tuttavia, lo sviluppo di un vaccino efficace non è così facile e potrebbe richiedere anni, ha sottolineato. "Dobbiamo testare ancora e ancora [...] utilizzando diversi tipi di vaccini. È troppo presto per trarre una conclusione su quale tipo di vaccino sarà disponibile per questo tipo di coronavirus [...] ecco perché suggerisco che per l'approvazione finale ci vorrà molto più tempo", ha spiegato l'esperto. (Cip)