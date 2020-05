Taiwan: segretario Salute Usa Azar sostiene presenza Taipei ad Assemblea Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Salute e ai servizi umani degli Stati Uniti, Alex Azar, si è espresso a favore dell'inclusione di Taiwan nell'Assemblea mondiale della sanità (Wha) in seguito al mancato invito a Taipei a partecipare all'Assemblea di quest'anno, che si è aperta ieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". Intervenuto ieri all'incontro online di due giorni della Wha, il segretario Azar ha affermato che era "fondamentale" che Taiwan partecipasse come osservatore all'Assemblea per fornire la prospettiva utile sulla propria risposta efficace ed esemplare alla pandemia di Covid-19. Nel sottolineare che l'Oms ha vietato a Taiwan la partecipazione all'organizzazione da quando il presidente Tsai Ing-wen è stato eletto presidente, Azar ha affermato che "la salute di 23 milioni di taiwanesi non dovrebbe mai essere sacrificata per inviare un messaggio politico". Con un apparente riferimento alla Cina, Azar ha affermato che uno stato membro dell'Oms "ha trascurato i propri obblighi di trasparenza con costi enormi per il mondo intero". (segue) (Nys)