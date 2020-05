Taiwan: segretario Salute Usa Azar sostiene presenza Taipei ad Assemblea Oms (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario di Stato Mike Pompeo si è espresso in merito all'esclusione di Taipei, in una nota diffusa dopo l'apertura avvenuta ieri dei lavori dell'assemblea. Gli Stati Uniti condannano la decisione di escludere Taiwan dall'Assemblea mondiale della sanità, organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La scorsa settimana, malgrado le pressioni di Washington, l'Oms ha fatto sapere che il suo direttore generale, l'etiope Tedros Adhanom, non ha il potere d'invitare un rappresentante di Taiwan al summit a causa del disaccordo tra gli Stati membri. Riferimento alla Cina, che ha grande influenza sull'Oms e che ha concesso a Taipei di partecipare alla riunione dell'Oms solo a patto che lo faccia in qualità di provincia della Repubblica popolare cinese. Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente la "filocinese" agenzia dell'Onu, annunciando la sospensione dei finanziamenti Usa (pari a circa 400 milioni di dollari l'anno). Oggi Pompeo ha invitato l'Oms a "non giocare con la politica" durante la pandemia di coronavirus e a servire gli interessi di tutti i suoi Stati membri. "Il direttore generale Tedros ha tutti i poteri legali e i precedenti per includere Taiwan nel processo dell'Assemblea mondiale della sanità. Tuttavia, ha scelto di non invitare Taiwan cedendo alle pressioni della Repubblica popolare cinese", ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Pompeo è quindi tornato ad accusare l'Oms di "mancare d'indipendenza" e di "ledere alla propria credibilità ed efficacia nel momento in cui il mondo ne ha più bisogno". Infine, il segretario di Stato ha elogiato gli sforzi di Taiwan nel contrasto della pandemia di coronavirus nonostante la prossimità con l'epicentro della crisi. (Nys)