Thyssenkrupp, l'Ad Martina Merz presenta un nuovo piano di sviluppo

- Gravemente colpito dalla crisi del coronavirus e già in difficoltà, il conglomerato tedesco Thyssenkrupp ha un nuovo piano di sviluppo con cui condurre la ristrutturazione avviata da tempo. Dopo la vendita del comparto ascensori, considerato più redditizio dell'azienda, a febbraio scorso per 17,2 miliardi di euro, Thyssenrupp intende concentrarsi sul settore dei materiali e attuare una fusione nei settori della siderurgia e in quello della cantieristica navale con un concorrente tedesco o estero. “Abbiamo assunto decisioni difficili e attesa da tempo, ha dichiarato l'amministratore delegato di Thyssenkrupp, Martina Merz, illustrando il piano di sviluppo del gruppo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Merz il conglomerato uscirà dalla ristrutturazione “con dimensioni più ridotte, ma più forte”. Con riguardo alla fusione per la siderurgia, Thyssenkrupp è in trattative con Baosteel (Cina), Ssab (Svezia) e Tata Steel, parte del gruppo Tata (India). Il conglomerato intende poi ritirarsi in gran parte dal comparto della tecnologia. Nella cantieristica navale in cui è attivo con Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), il gruppo mira a partecipare al processo di consolidamento dell'industria avviato dalla fusione annunciata dal gruppo Luerssen di Brema e da German Naval Yards di Kiel (Gnyk). Marz vuole poi cedere parti del settore delle forniture automobilistiche o almeno cercare un partner. La nuova strategia di Thyssenkrupp prevede che le attività in vendita vengano raggruppate in una società separata, che include la costruzione di impianti, gli Acciai speciali di Terni (Ast), nonché l'unità molle e stabilizzatori, parte del settore delle forniture automobilistiche.Thyssenkrupp cerca poi un acquirente nei settori della lamiere pesanti, delle costruzioni speciali e dei sistemi per la produzione di celle a batteria. In caso di mancato acquisto, le fabbriche dei settori verranno chiuse. Complessivamente, la società in vendita hanno un fatturato pari a circa sei miliardi di euro e dispongono di 20 mila dipendenti. Nel 2019, le imprese hanno registrato un flusso di cassa negativo di circa 400 milioni di euro. A ogni modo, le divisioni siderurgia, materiali, componenti industriali e cantieri navali rimangono in Thyssenkrupp. La Fondazione Krupp, azionista di maggioranza, ha accolto con favore il piano di Merz, e ha comunicato: “Alla luce della situazione estremamente impegnativa, assumiamo anche decisioni difficili per il bene dell'azienda. Thyssenkrupp non ha tempo da perdere”. (Res)