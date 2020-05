Usa: Pompeo sotto accusa dei democratici per il licenziamento dell'ispettore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa è sotto esame per il licenziamento la scorsa settimana dell'ispettore generale del dipartimento di Stato, poiché i critici sostengono che potrebbe essere stata una mossa per proteggere il segretario di stato Mike Pompeo da potenziali danni politici. Lo riporta l'emittente "Nbc". Trump ha licenziato Steven Linick venerdì e due importanti rappresentanti democratici al Congresso hanno detto alla Casa Bianca oggi che stanno indagando sulla questione. Secondo "Nbc" i problemi che coinvolgono Pompeo sono legati agli sforzi per accelerare un accordo sulle armi in Arabia Saudita e l'utilizzo di membro dello staff per le attività personali. Secondo i deputati Eliot Engel e il senatore Bob Menendez il licenziamento di Linick è motivato politicamente. "I rapporti indicano che il Segretario Pompeo ha personalmente formulato la raccomandazione di licenziare Linick, ed è nostra comprensione che lo ha fatto perché l'ispettore generale aveva avviato un'indagine su illeciti da parte del Segretario Pompeo stesso", afferma la lettera di Engel e Menendez. (segue) (Nys)