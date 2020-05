Uruguay: coronavirus, governo propone accordo straordinario sui salari per i prossimi 12 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, unita alla crisi dei prezzi delle commodities, costerà all'economia dell'Uruguay una perdita di 2,7 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil) nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19". Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il Pil uruguaiano del 5,5 per cento nel 2021 e del 3,0 nel 2022. L'Uruguay aveva chiuso il 2019 con un incremento dello 0,2 per cento del Pil ed una persistente stagnazione nel contesto della crisi dei mercati emergenti a causa della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Secondo la Bm il paese rioplatense attraverserà "una forte recessione con effetti sul consumo e l'occupazione". Con la successiva ripresa il governo di Luis Lacalle Pou, "dovrà affrontare anche il risanamento del bilancio cercando di evitare effetti negativi sui settori più vulnerabili". (Bua)