Usa: Trump difende i Cdc dai commenti di Navarro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto rispondere alla domanda se fosse d'accordo con l'affermazione di Peter Navarro, il suo consigliere economico, secondo cui i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno deluso il Paese. "Penso che lavorino molto duramente", ha detto Trump dei Cdc, quando gli è stato chiesto dei commenti del suo consulente economico. "Non va dimenticato, sono qui da molti anni. Non lavorano per me. Lavorano per il Paese”, ha detto il presidente durante un incontro della Casa Bianca. Navarro ieri ha condannato la risposta dei Cdc alla pandemia, affermando che hanno limitato i test a causa della burocrazia e che i primi test non erano di qualità adeguata. Il segretario alla Sanità Usa, Alex Azar, ha definito tali commenti "inaccurati e inappropriati". (Nys)