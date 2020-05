Indonesia-Cina: nuovo caso di marinaio indonesiano deceduto su un peschereccio cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l’Indonesia ha convocato l’ambasciatore della Cina a Giacarta, Xiao Qian, per chiedere chiarimenti in merito alla morte di quattro marinai indonesiani deceduti a bordo di navi battenti bandiera cinese, e “sepolti in mare” dagli equipaggi. La convocazione è giunta a seguito delle proteste di alcune associazioni per i diritti civili, secondo cui i marinai deceduti erano oggetto di maltrattamenti e sfruttamento. Quanto alla sepoltura in mare dei marinai, un video circolato online mostrerebbe proprio l’affidamento delle salme ai flutti a bordo di una nave battente bandiera cinese, presumibilmente una di quelle coinvolte nella vicenda; nel video, l’equipaggio dell’imbarcazione è registrato in atteggiamenti irrispettosi e di scherno nei confronti del marinaio deceduto. (segue) (Fim)