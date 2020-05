Usa: scienziati preoccupati da decisione Trump di assumere idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esperti di medicina Usa hanno espresso preoccupazione per la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di assumere l’idrossiclorochina, noto da decenni come farmaco anti-malarico, per prevenire il coronavirus, pur non essendone contagiato. Lo scrive “Politico”, riferendo l’ultimo capitolo della polemica tra Trump e i suoi detrattori in merito all’efficacia del farmaco anti-virale per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Trump ha spiegato ieri di aver assunto il farmaco, assieme ad altre medicine, per “qualche settimana”, dopo la recente conferma di alcuni casi di contagio da coronavirus alla Casa Bianca. L’idrossiclorochina è stato impiegato in diversi ospedali statunitensi e in tutto il mondo come trattamento per i malati di Covid-19, ma il dibattito scientifico in merito alla sua reale efficacia, e alle potenziali controindicazioni, è ancora aperto. Trump è stato duramente criticato dai suo detrattori, negli ultimi mesi, per aver più volte promosso l’idrossiclorochina come un trattamento sanitario promettente nella lotta alla pandemia di coronavirus. Diversi esperti hanno espresso il timore che la decisione di Trump di assumere personalmente il farmaco possa portare ad un nuovo boom del suo impiego, con potenziali conseguenze anche gravi su soggetti affetti da lupus, artite reumatoide e altre malattie autoimmuni. (Nys)