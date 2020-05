Indonesia: mercato azionario interrompe serie negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario dell’Indonesia ha interrotto ieri, 18 maggio, una serie ininterrotta di sedute negative durata quattro giorni, durante i quali aveva ceduto quasi 130 punti, pari al 3 per cento. L’Indice composito di Giacarta (Jci) si è attestato ieri sopra la soglia dei 4.510 punti, e oggi ha aperto in ulteriore rialzo. I mercati asiatici hanno beneficiato dell’ottimismo generato negli Usa dall’annuncio di un possibile vaccino contro la Covid-19, che ieri ha trascinato al rialzo anche le borse Usa ed europee. Ieri il Jci ha conseguito un rialzo giornaliero di 3,45 punti (più 0,08 per cento), concludendo la seduta a 4.511,06. Il leggero rialzo goduto già ieri dalla Borsa di Giacarta è stato trainato dall’industria del cemento, mentre i risultati dei titoli finanziari e delle materie prime sono stati altalenanti. (segue) (Fim)