Usa: coronavirus, la Florida riapre le attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida è divenuta ieri, 18 maggio, uno dei più grandi Stati Usa a lasciarsi alle spalle il regime emergenziale di limitazione degli spostamenti e blocco delle attività commerciali varato in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo Stato ha registrato 5.460 nuovi casi di infezione e 262 decessi la scorsa settimana, ma da ieri ha deciso di riaprire le porte a residenti e turisti ansiosi di tornare alla normalità, incoraggiato anche dall’esempio di Stati più piccoli, dove la fine delle misure di isolamento sociale e blocco economico non pare aver comportato variazioni significative della curva dei contagi. I grandi centri urbani delle contee di Miami-Dade e Broward si sono uniti al resto dello Stato decretando la riapertura delle attività economiche, incluse le palestre, mentre i ristoranti hanno ottenuto l’approvazione a portare la loro capacità al 50 per cento. Il governatore Ron DeSantis preme affinché vengano riaperti anche i parchi a tema, che costituiscono una importante fonte di entrate per lo Stato. A breve potrebbero ripartire anche le leghe sportive professionistiche. (segue) (Nys)