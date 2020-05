Usa: coronavirus, la Florida riapre le attività commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia è particolarmente accesa nel Michigan, già oggetto nelle scorse settimane di manifestazioni da parte di dimostranti armati. La governatrice democratica dello Stato, Gretchen Whitmer, ha difeso la decisione di prorogare unilateralmente la proroga dello stato di emergenza e l’ordine di isolamento domestico in vigore nello Stato, ed ha accusato i manifestanti di essere “neo-nazisti e misogini”. L’assemblea legislativa dello Stato, controllata dai Repubblicani, ha già intentato una causa giudiziaria contro la governatrice. Il governatore della California, Gavin Newsom – a sua volta un democratico – è invece bersaglio di oltre una decina di cause giudiziarie, che mettono in discussione ogni genere di provvedimento emergenziale, dalle chiusure delle spiagge a quelle delle attività commerciali. (Nys)