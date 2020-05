Corea del Sud: coronavirus, focolaio di infezione presso ospedale di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro infermiere sono risultate positive al coronavirus presso il Samsung Medical Center di Seul, uno dei principali ospedali di medicina generale del paese. Lo ha annunciato oggi, 19 maggio, il sindaco di Seul, Park Won-soon. 266 persone entrate in contatto con le operatrici sanitarie sono state sottoposte a test diagnostiche in queste ore, per isolare immediatamente il nuovo focolaio di infezione. Parti dell’ospedale sono state temporaneamente chiuse. Park ha annunciato la formazione di un gruppo investigativo di 18 esperti per verificare le circostanze del contagio. Il focolaio è stato individuato ieri, quando una infermiera impiegata presso l’unità di chirurgia cardiotoracica è risultata positiva al coronavirus. Altre tre infermiere sono risultate positive ai tamponi durante i successivi controlli. Nessuna delle donne pare aver visitato il distretto notturno di Itaewon, dove era stato isolato il precedente focolaio di contagio nella capitale sudcoreana. (segue) (Git)