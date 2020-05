© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, la mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede "è un'azione legittima delle opposizioni, ma assolutamente strumentale, ed in quanto tale va respinta. Noi", ha continuato il leader del Pd intervistato dal Tg5, "siamo pronti a discutere di quello che non va, anche nella giustizia". (Rin)