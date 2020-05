Milano: Forte (Mp), mia proposta su Tari rinviata, abuso ed errore della sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto la maggioranza ha chiesto e poi approvato la sospensione dell’ordine del giorno, scatenando le proteste dell’opposizione. "La sinistra ha perso anche oggi l’occasione di condividere la responsabilità di governare la ripresa della città con i gruppi di minoranza. La sinistra non vuole sentire ragioni sulla possibilità di diminuire la Tari a commercianti e pubblici esercenti per i mesi di lockdown in cui questi non hanno potuto lavorare”, ha dichiarato Forte, definendo “un abuso” la sospensione della discussione sul suo ordine del giorno votata dalla maggioranza. “È un abuso – ha detto il capogruppo di Milano Popolare – che si aggiunge ai tanti che con la modalità a distanza ci costringono a non svolgere nel pieno delle nostre funzioni il ruolo per il quale siamo eletti. Tutto materiale che mi serve per argomentare il mio ricorso al Tar". "È altresì un errore e a mio avviso un segno di arroganza da parte di una giunta e di una maggioranza prive di un’idea su come affrontare i prossimi mesi di crisi economica e sociale e quindi concentrate a rinviare nel tempo le decisioni urgenti da prendere subito”, ha concluso Forte. (Rem)