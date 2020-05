Brasile: Amazzonia, distruzione record per la foresta pluviale ad aprile 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deforestazione della foresta pluviale amazzonica ha superato il record registrato negli ultimi 10 anni con 529 chilometri quadrati di vegetazione andata distrutta ad aprile 2020. I dati provengono dal sistema di rilevazione Sad dell'Istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon). In base alla cifra record registrata il mese scorso, l'aumento di foresta distrutta è stato del 171 per cento rispetto al mese di aprile del 2019. Secondo l'organizzazione, quasi un terzo (32 per cento) dell'intera area disboscata si trova all'interno del territorio dello stato di Pará. Secondo stato che ha registrato il maggior disboscamento è stato Mato Grosso, che rappresentava il 26 per cento dell'area totale disboscata, seguito da Rondonia (19 per cento), Amazzonia (18 per cento), Roraima (4 per cento) e Acre (1 per cento). (segue) (Brp)