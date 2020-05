Usa: Kevin Mayer lascia Disney e diventa a.d. di Tik Tok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dello streaming della Disney, Kevin Mayer, sarà il nuovo a.d. di TikTok. Lo riporta il sito "Axios". L'annuncio arriva dal social network di proprietà cinese che ospita mini-video. Mayer ha guidato con successo il lancio del servizio di streaming Disney+ a novembre. La nomina di Mayer entrerà in vigore il 1° giugno, quando diventerà anche direttore operativo di ByteDance, ha affermato la società cinese. TikTok, che consente agli utenti di creare brevi video con effetti speciali, è diventato molto popolare tra gli adolescenti statunitensi che accoppiano balli con clip musicali dalla libreria dell'app. TikTok ha accennato alle ambizioni di costruire un'attività di streaming musicale, annunciando a gennaio che stava collaborando con l'agenzia per i diritti musicali Merlin con sede nel Regno Unito per espandere le sue selezioni musicali. La proprietà cinese di ByteDance, tuttavia, ha suscitato preoccupazioni a Washington sul trattamento dei dati personali da parte di TikTok. La società utilizza una sofisticata intelligenza artificiale per formulare raccomandazioni video basate sul comportamento degli utenti sull'app.(Nys)