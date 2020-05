Scuola: Bonetti, attenzione a quella paritaria, impegno importante di Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, afferma: "Com’è noto, in queste settimane ho promosso e seguito personalmente il sostegno alle scuole paritarie del Paese, in grave sofferenza durante la chiusura delle scuole. Un'attenzione", continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "che è un atto doveroso dello Stato verso tutti quei soggetti che ogni giorno con il loro lavoro silenzioso contribuiscono a garantire parità di diritti e di accesso all'educazione dei nostri figli, e che ritengo mio personale compito sia per la delega all'infanzia e all'adolescenza che per quella alle pari opportunità". Bonetti aggiunge: "Il ministro Gualtieri si è personalmente impegnato con me per sostenere le paritarie fino alle medie con 120 milioni di euro nel decreto Rilancio. Si tratta di custodire con ogni sforzo un patrimonio comune che questa epidemia non deve assolutamente mettere a rischio. L'attenzione alle scuole paritarie è impegno importante di Italia viva, portato avanti da tanti parlamentari", rileva il ministro, "penso in particolare a Gabriele Toccafondi e Daniela Sbrollini, che da anni accompagnano il lavoro insostituibile delle strutture educative del nostro Paese. Italia viva c'è e continuerà sempre a sostenerle da vicino e con tutto l'impegno necessario. E questa è la mia parola". (Rin)