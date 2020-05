Usa: Wall Street in rialzo dopo rassicuranti i primi risultati del vaccino contro il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice S&P 500 è aumentato di oltre il tre per cento oggi pomeriggio e le azioni di Moderna sono aumentate di oltre il 25 per cento. I movimenti azionari di oggi sembravano focalizzate sulle prospettive di un ritorno alla normalità. Le azioni delle compagnie legate ai viaggi, come United Airlines, Expedia Group e Marriott International, sono state tra le migliori dello S&P 500. Anche il prezzo del greggio è aumentato, con il West Texas Intermediate in rialzo per la prima volta sopra i 30 dollari al barile da marzo, mentre i prezzi dei titoli di Stato Usa sono scesi. Sebbene incoraggianti, i risultati non dimostrano che il vaccino funzioni. Solo studi più grandi e più lunghi possono determinare se può effettivamente impedire alle persone nel mondo reale di ammalarsi. La tecnologia di Moderna, che coinvolge materiale genetico proveniente dal virus chiamato mRNA, è relativamente nuova e non ha ancora prodotto alcun vaccino approvato. Nonostante le incertezze, l'annuncio della società ha incoraggiato rapidamente gli investitori, che hanno anche accolto con favore l'impegno di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che "non vi è alcun limite" a ciò che la banca centrale avrebbe potuto fare con le sue strutture di prestito di emergenza. Moderna ha prodotto il vaccino in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive, l'istituto guidato dal Dr. Anthony Fauci, che ha guidato gli studi clinici. Tale istituto, parte del National Institutes of Health, è anche impegnato nella ricerca su altri vaccini sperimentali contro il coronavirus. (Nys)