Decreto Rilancio: Zingaretti, ci sono grandi idee come l'ecobonus

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito al decreto Rilancio, ha sottolineato che "c’è un grande bisogno di aiuto in chi vuole tornare a vivere e consumare, ed è giusto che il governo si sia mosso per dare risposte. Ma dentro questa manovra ci sono grandi idee. Penso", ha continuato il leader del Pd al Tg5, "all'ecobonus per riaprire centinaia di migliaia di cantieri nel segno dell'efficientamento energetico". (Rin)