Coronavirus: Usa, Massachusetts e Connecticut gli ultimi a riaprire parzialmente

- Negli Stati Uniti, mancavano soltanto Massachusetts e il Connecticut alla seconda fase dell'emergenza coronavirus, quella delle riaperture parzialmente. Dovrebbero inaugurarla questa settimana, dopo una prolungata chiusura delle attività a causa della pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn" Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha dettagliato un piano che inizia oggi con la riapertura di impianti di produzione, cantieri e luoghi di culto, seppur con alcune restrizioni. "Tutti abbiamo fatto il nostro lavoro per reagire e, di conseguenza, i tassi di casi positivi si stanno muovendo nella giusta direzione e i ricoveri sono in calo", ha affermato Baker. A partire dal 25 maggio, i negozi al dettaglio potranno offrire un servizio a bordo strada, gli spazi degli uffici potranno riaprire al 25 per cento della capacità - tranne a Boston - e i servizi personali come barbieri e parrucchieri potranno riaprire se seguiranno le nuove linee guida. Ogni fase dovrebbe durare almeno tre settimane e ci saranno quattro fasi in totale, ha detto il governatore. (Nys)