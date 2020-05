Usa: fonti stampa, l'ambasciatore israeliano teme una vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Ron Dermer, ha fatto pressioni su funzionari dell'amministrazione Trump, membri del Congresso, esperti conservatori e altre personalità influenti di Washington nelle ultime settimane per convincerli che Israele deve andare avanti nelle annessioni di parti della Cisgiordania prima delle elezioni di novembre, temendo che Joe Biden sconfiggerà il presidente Doandl Trump. Lo riportai sito "Axios", secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Dermer, il suo più stretto confidente, sono preoccupati che una vittoria di Biden cambierebbe drasticamente la politica degli Stati Uniti su Israele-Palestina e che Israele debba agire sul campo prima delle elezioni statunitensi. Secondo "Axios", il messaggio che Dermer sta fornendo nelle riunioni e nei briefing non ufficiali ai think tank, agli analisti e ai giornalisti è che "Israele deve passare all'annessione adesso perché non sappiamo cosa accadrà alle elezioni e Biden potrebbe vincere". "Ora abbiamo una finestra di opportunità e dobbiamo usarla", avrebbe detto l'ambasciatore. (Nys)