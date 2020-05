Uruguay: coronavirus, governo propone accordo straordinario sui salari per i prossimi 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uruguaiano di Luis Lacalle Pou proporrà un accordo quadro sui salari per i prossimi 12 mesi come misura eccezionale per affrontare l'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro del Lavoro, Pablo Mieres, in dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine di una riunione con la commissione Lavoro del senato. "L'Uruguay ed il mondo sono entrati in una zona turbolenta dove i parametri di evoluzione dell'economia sono incerti per tutti ed i negoziati salariali non sfuggono a questa situazione", ha detto Mieres. Il ministro ha spiegato quindi che eleverà la proposta a rappresentanti dei settori imprenditoriale e sindacale che compongono il Consiglio superiore del salario. Il periodo di eccezione considerato dal governo va da giugno di quest'anno allo stesso mese del 2021. (segue) (Bua)