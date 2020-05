Usa: Trump sta assumendo l'idrossiclorochina come prevenzione contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta assumendo il farmaco antimalarico idrossiclorochina e un integratore di zinco da "circa una settimana e mezza", come misura preventiva contro il coronavirus, nonostante l'avviso della Food and Drug Administration il mese scorso che il farmaco dovrebbe essere assunto solo negli ospedali a causa del rischio di complicanze cardiache. Lo riporta il sito "Axios". Secondo la Fda non ci sono prove sostanziali che l'assunzione di idrossiclorochina prevenga le infezioni da Covid-19. Rick Bright, ex capo di un'importante agenzia governativa per i vaccini, ha dichiarato la scorsa settimana in una testimonianza al Congresso di essere stato licenziato a causa della sua resistenza alla promozione dell'idrossiclorochina, che è stata a lungo propagandata da Trump e nei media conservatori come rimedio al virus. Bright ha affermato di aver sostenuto l'uso dell'idrossiclorochina soltanto sotto la supervisione di un medico. L'idrossiclorochina è attualmente allo studio come potenziale preventivo per gli operatori sanitari ad alto rischio di esposizione a pazienti affetti da coronavirus. (Nys)