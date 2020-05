Usa: Trump sorpreso per la decisione di Barr di non indagare su Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto lunedì di essere sorpreso per le affermazioni del procuratore generale William Barr, secondo cui è molto difficile che la controinchiesta del dipartimento di Giustizia sul Russiagate possa portare ad accuse penali per l'ex presidente Barack Obama o per l'ex vicepresidente Joe Biden. Lo riporta la stampa internazionale. "Sono un po' sorpreso da quell'affermazione", ha detto Trump ai giornalisti mentre ha definito Barr "molto onorevole" e ha detto che avrebbe lasciato tale decisione a Barr. “Non mi aspetto che il lavoro del procuratore federale John Durham possa condurre a un'inchiesta penale su entrambi”, aveva detto Barr parlando nel corso di una conferenza stampa. “Non ogni abuso di potere, per quanto scandaloso, è necessariamente un crimine federale”, ha aggiunto Barr, che ha promosso la controinchiesta sull’origine del “Russiagate”, condotta dal procuratore del Connecticut John Durham. Il presidente Donald Trump nelle ultime settimane ha ripetutamente fatto riferimento a un presunto scandalo ribattezzato “Obamagate”.(Nys)