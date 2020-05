Coronavirus: Usa, in calo le vaccinazioni in California per paura dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In California e negli Stati Uniti, dati recenti mostrano che molti bambini non si stanno vaccinando durante la pandemia di coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha riportato che il numero di vaccinazioni ai bambini fino a 18 anni in California è diminuito di oltre il 40 per cento nell'aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. "Questa pandemia ha sconvolto tante cose, incluso il modo in cui stiamo cercando servizi di assistenza sanitaria preventiva", ha dichiarato all'emittente "Cnn" Sonia Angell, direttore del dipartimento. "Durante e dopo la pandemia, neonati e bambini non vaccinati saranno più vulnerabili a malattie pericolose come il morbillo e la pertosse". Secondo gli esperti, alla base del calo dei vaccini ci sono le restrizioni sociali imposte sulla popolazione e la ritrosia dei genitori di recarsi nelle cliniche, per non esporre sé stessi e i figli a potenziali contagi di coronavirus. (Nys)