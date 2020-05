Fase 2: Consiglio comunale Milano, governo dia coperture per sospendere Cosap fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno del Pd che invita il sindaco e la giunta “a proseguire nel confronto con il governo per individuare le coperture necessarie a sospendere il pagamento del canone Cosap fino al 31 dicembre 2020 per le occupazioni di suolo pubblico già ad oggi autorizzate, sia di carattere stabile, quali dehors e simili, sia di carattere temporaneo, come tavoli e sedie”. “Per noi già sarà uno sforzo significativo accompagnare questa sospensione nei prossimi mesi, chiediamo quindi uno sforzo ulteriore del governo per riuscire a procedere fino alla fine dell’anno”, ha spiegato il capogruppo Pd Filippo Barberis esponendo l’ordine del giorno in Aula, che ha ricevuto il voto favorevole di 25 consiglieri. Contrario Basilio Rizzo di Milano in Comune, che chiedeva che la sospensione della Cosap fosse subordinata all’impegno degli operatori commerciali a non licenziare; mentre hanno deciso di non partecipare al voto sei consiglieri di opposizione: Gianluca Corrado e Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle, Matteo Forte di Milano Popolare, Manfredi Palmeri di Io corro per Milano e Silvia Sardone della Lega. (Rem)