- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alla diffusione del coronavirus "c'è stato un passo in avanti, le regole anti contagio hanno funzionato e gli italiani sono stati straordinari nel rispettare le regole. Bisogna continuare così", ha concluso il leader del Pd al Tg5, "il contagio probabilmente ricrescerà un po', ma sarà sotto controllo". (Rin)