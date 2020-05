Usa: Pompeo sotto accusa dei democratici per il licenziamento dell'ispettore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tale azione, progettata in modo trasparente per proteggere il segretario Pompeo dalla responsabilità personale, minerebbe le fondamenta delle nostre istituzioni democratiche e potrebbe essere un atto illegale di ritorsione", spiegano i due democratici. Secondo i rapporti, Linick iniziò a indagare sul fatto che Pompeo potesse aver impiegato un dipendente per questioni personali, come portare a spasso il suo cane, prendere la macchina dal lavaggio a secco e prenotare un cena. Linick aveva anche quasi terminato un'inchiesta sulla decisione relativa all'accordo sulle armi in Arabia Saudita. "Non abbiamo ancora un quadro completo, ma è preoccupante che Pompeo volesse che il signor Linick fosse espulso prima che questo lavoro potesse essere completato", ha detto Engel all'emittente "Cnn". "Qualcuno ovviamente ha qualcosa da nascondere che non vuole che [l'ispettore generale] scopra", ha detto a "Usa Today" un alto funzionario del dipartimento di Stato. Stephen Akard, ex aiutante del vicepresidente Mike Pence mentre era governatore dell'Indiana, ha sostituito Linick come ispettore generale dello Stato. (Nys)