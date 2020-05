Terna: Cda nomina all’unanimità Donnarumma come amministratore delegato e direttore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il comunicato stampa, in base alle valutazioni effettuate dal consiglio di amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Autodisciplina, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di Terna e dal codice di autodisciplina delle società quotate, i consiglieri: Alessandra Faella, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Fabio Corsico, Marco Giorgino, Gabriella Porcelli, Paola Giannotti e Jean-Michel Aubertin. La consigliera Valentina Canalini risulta in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto di Terna. La presidente Valentina Bosetti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non risulta indipendente ai sensi del codice di autodisciplina, in ragione della carica assunta. Il consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di amministratori indipendenti ai sensi del Tuf (10 su 13) e del codice di autodisciplina (8 su 13). Il consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del collegio sindacale secondo quanto previsto dal “D.M.” 30 marzo 2000, n. 162 richiamato dall'articolo 26 dello statuto e dall’articolo 148, commi 3 e 4 quater del Testo unico della finanza e ha preso atto di quanto comunicato dal collegio sindacale, all’esito delle verifiche effettuate da detto organo in data odierna, sul possesso da parte dei sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina ai sensi del criterio applicativo 8.C.1. e sul possesso, per l’organo nel suo complesso, dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuf e dell’articolo 19, comma 3, del “D.lgs.” numero 39/2010. (Res)