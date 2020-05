Editoria: Regione Lazio propone bando da 1,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bando da 1,3 milioni di euro come sostegno diretto a tutte le realtà dell’editoria del Lazio (radio, tv, giornali, online) con una quota da ripartire a fondo perduto, sulla base di alcuni parametri da stabilire, come ad esempio i volumi di fatturato e il calo dello stesso fatturato a causa della pandemia. Questa la proposta, che cambia completamente il bando di sostegno all'editoria, lanciata dall'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, durante la seduta odierna della commissione consiliare Vigilanza sul pluralismo dell’informazione, presieduta da Davide Barillari (gruppo Misto), che si è riunita in modalità telematica per fare il punto sui prossimi impegni e sui bandi per l’editoria. "La cosa più urgente da fare – ha spiegato Barillari in apertura dei lavori – è sbloccare i fondi per l’editoria". "Il tema è tutto è tutto politico e riguarda le scelte", ha detto Orneli spiegando che 600 mila euro erano pronti per l’editoria online. "Poi è esploso il Covid-19 ed è cambiata la nostra agenda. A questi 600 mila euro si aggiungono altri 700 mila euro dalle economie della prima linea d’intervento (quella per le agenzia di stampa e giornali, alle emittenti televisive e radiofoniche locali), per un totale di un milione e trecentomila euro. La mia proposta è semplice - sottolinea l'assessore -. Noi dobbiamo radicalmente modificare il piano sull’editoria online e recuperare i settecentomila euro per fare nascere un fondo per l’emergenza Covid-19 che serva l’intero comparto dell’editoria. Il tutto con un meccanismo radicalmente nuovo, che non è il progetto, ma una sorta di bonus che noi diamo al sussistere del requisito soggettivo di far parte della platea dei beneficiari e di aver subito un calo del fatturato". (segue) (Rer)