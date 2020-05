Editoria: Regione Lazio propone bando da 1,3 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della commissione regionale, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli, ha spiegato anche che "la modalità di erogazione è molto semplice, tipo quella del governo per i liberi professionisti. Per fare questo bisogna fare un maxiemendamento al piano. Andiamo a individuare i beneficiari e diamo un contributo a fondo perduto a tutta la platea degli aventi diritto, procedendo al riparto". Per quanto riguarda la parte agenzie di stampa e giornali "si fa la stessa cosa - ha precisato l'assessore -, però si deve andare rapidamente con una modifica regolamentare in Consiglio regionale, con una norma transitoria vigente nel regolamento solo nell’anno 2020, solo per l’emergenza coronavirus. Di fatto – ha concluso Orneli - diventeremmo la prima regione italiana a stabilire, assieme alle altre misure, una misura per l’editoria ai tempi del Covid". I consiglieri del Pd Rodolfo Lena ed Emiliano Minnucci si sono detti d’accordo sulla proposta di Orneli e hanno sottolineato la necessità di procedere rapidamente. "La commissione ha valutato positivamente questa manovra straordinaria per un proficuo utilizzo dei fondi già previsti per altre linee di intervento", ha dichiarato Barillari a conclusione dei lavori. Barillari ha subito scritto ai capigruppo, annunciando audizioni a inizio di settimana prossima, "in modo da coinvolgere tutte le realtà rappresentative del settore, e giungere a una approvazione in commissione del testo finale entro fine settimana. Entro quarantotto ore – ha concluso Barillari - l’assessore Orneli dovrebbe inviarci la bozza del nuovo bando che la Giunta sta discutendo. La prossima settimana dopo le audizioni il testo potrebbe essere licenziato dalla commissione, per poi andare nell’Aula consiliare. L’obiettivo è quello di veder pubblicato il bando a giugno". (Rer)