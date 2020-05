Ue: Fiano (Pd), proposta Recovery fund in direzione da noi auspicata, negoziato prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Partito democratico, "la proposta Merkel-Macron sul Recovery fund va esattamente nella direzione da noi auspicata, quella di un fondo che eroghi contributi a fondo perduto, e per la quale il governo italiano ha lavorato in un negoziato che proseguirà nelle prossime settimane. Sono diversi", continua il parlamentare in una nota, "i nuovi strumenti per fare fronte alla pandemia che abbiamo sostenuto e per i quali abbiamo lavorato in Ue. Oggi c'è altro passo avanti nella direzione giusta, un'ottima base di partenza". (Com)