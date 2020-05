Milano: Forte (Mp), mia proposta su Tari rinviata, abuso ed errore della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato oggi la sospensione della discussione su un ordine del giorno del capogruppo di Milano Popolare Matteo Forte, che chiedeva alla giunta di valutare una cancellazione della Tari almeno per il periodo di lockdown per le attività costrette alla chiusura. Il capogruppo del Pd Filippo Barberis inizialmente si era detto favorevole alla proposta dell’opposizione, se fosse stata emendata, con l’eliminazione della parte relativa alla compensazione delle minori entrate. Il sindaco Giuseppe Sala ha espresso però il parere negativo della giunta. “In un’amministrazione pubblica si ragiona per priorità. Se il consigliere Forte ha stabilito che la cosa più importante rispetto ai bisogni di Milano sia la Tari, è la sua opinione. Io non mi faccio travolgere dalle pressioni, perché prima di tutto voglio essere un buon padre di famiglia che amministra e che usa le risorse dei milanesi. Si può fare anche il giochino che ogni giorno uno si fa paladino di qualcosa e qualcun altro si mette in difesa, perché se non c’è una logica di intervento si fa il peggio possibile”, ha spiegato Sala. (segue) (Rem)