Decreto Rilancio: Mulè (FI), nessuna traccia, da governo solo annunci

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma: "il concetto di tempo del governo è legato all'infinito. Di buon mattino vari ministri si affrettavano a dire che il decreto fu aprile sarebbe stato pubblicato 'nelle prossime ore' in Gazzetta ufficiale. Al calar della sera", spiega il parlamentare in una nota, "del decreto ancora non v'è traccia. Vi sono invece tracce, eccome, della totale confusione nella quale si sono dovuti muovere commercianti, artigiani e imprenditori alle prese con le riaperture delle loro attività. Del famoso decreto non c'è ancora traccia nonostante conferenze stampa risalenti alla scorsa settimana, annunci e inutili squilli di tromba da parte del governo. Ciò che rimane", prosegue l'esponente di FI, "al termine di quest'altra giornata, è la delusione e la vergogna davanti agli italiani che aspettano misure concrete mentre il presidente del Consiglio fugge dal Parlamento dopo avere schiaffeggiato ancora una volta la Costituzione con un suo dpcm". (Com)