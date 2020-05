Milano: M5s, in tempi di coronavirus giunta aumenta stipendi dirigenti fino a 23mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di coronavirus il Comune di Milano aumenta gli stipendi dei dirigenti. Lo denuncia in una nota il Movimento 5 Stelle. "La crisi economica colpisce duro a Milano. Nonostante la retorica dell' 'Andrà tutto bene' il virus ha già chiuso decine di negozi, imprese e ristoranti. La 'riapertura' del 18 maggio ha visto molte saracinesche abbassate: la realtà vede migliaia di cittadini alle prese con la disoccupazione e non solo. Si affaccia anche la fame, come le 35.000 domande giunte alla task force dei buoni spesa del Comune di Milano testimoniano con forza. Solo un terzo dei richiedenti hanno ricevuto i buoni spesa, molte le difficoltà e la confusione sui requisiti come filtra dagli uffici coinvolti in via Larga", osservano in una nota i consiglieri pentastellati Patrizia Bedori e Gianluca Corrado. "Eppure - proseguono - non tutti, a Milano, piangono. Sull'albo pretorio del Comune spiccano alcuni aumenti, sostanziosi, a tutti i dirigenti del Comune di Milano, fino a 23.000 euro annui. A cascata aumenti economici a stipendi per dirigenti che già oggi guadagnano dai 77.000 ai 145.000 euro lordi annui". "Un pessimo segnale di cui nessun giornale, nessun sindacato osa parlare. Uno schiaffo in faccia a tutti quei cittadini che fanno fatica. Difficile da capire per chi, magari con figli piccoli da mantenere, si è visto negare 350 euro per fare la spesa", concludono Bedori e Corrado. (com)