Usa: segretario alla Sanità, fallimento Oms costato molte vite

- Alex Azar, il segretario alla Sanità degli Stati Uniti, ha lanciato un forte atto di accusa nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Il fallimento della risposta alla pandemia da parte dell'Oms è costato molte vite umane", ha detto Azar, ribadendo così la tesi del presidente Donald Trump secondo il quale i vertici dell'organizzazione non sono stati tempestivi nel dare l'allarme a causa delle pressioni della Cina. Lo riporta il "New York Times". Le osservazioni di Azar sono state consegnate in un video preparato all'Assemblea mondiale della sanità, l'incontro annuale dell'agenzia sanitaria globale nonché il primo durante da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. "Dobbiamo essere sinceri su uno dei motivi principali per cui questo focolaio è sfuggito al controllo", ha dichiarato Azar. "C'è stato un fallimento da parte di questa organizzazione nell'ottenere le informazioni di cui il mondo aveva bisogno".(Nys)