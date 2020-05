Roma: De Priamo-Figliomeni (Fd'I), finalmente accesso volontari ai canili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le nostre lettere agli uffici e note stampa della scorsa settimana, oltre ad una specifica interrogazione, abbiamo accolto con favore la volontà, espressa questa mattina in commissione Ambiente dall'amministrazione capitolina, di consentire l'accesso ai volontari nei canili della Muratella e di Ponte Marconi". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni e Andrea De Priamo. "Come si dice - proseguono - meglio tardi che mai, anche perché le associazioni animaliste avevano più volte avanzato tale richiesta, purtroppo inascoltata dai 5 stelle, per poter svolgere il loro prezioso lavoro finalizzato all'adozione dei nostri amici a quattro zampe e, soprattutto, per accudire gli animali che sono rimasti per troppo tempo reclusi senza possibilità di sgamba mento e socializzazione. È sacrosanto il dovere di adottare tutte le precauzioni di legge a tutela degli operatori e degli stessi volontari ma, con un minimo di programmazione, si sarebbe potuto intervenire con largo anticipo con le sanificazioni e con i Dpi, anche per evitare sofferenze a queste povere bestiole e cercare di trovargli una casa". De Priamo e Figliomeni poi concludono: "Non comprendiamo il motivo che ancora impedisce l'accesso dei volontari presso le strutture convenzionate se non con il fatto che dalla giunta Raggi e dalla fantomatica Delegata non ci sia il giusto interesse verso questi esseri senzienti". (Com)