Usa: Marco Rubio nominato presidente della commissione intelligence del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha annunciato lunedì che il senatore repubblicano Marco Rubio lavorerà come presidente ad interim della commissione intelligence del Senato, mentre è in corso un'indagine federale sul senatore Richard Burr. Lo riporta il sito "Axios" Burr si era dimesso dal ruolo di presidente il 15 maggio, nell'ambito di un'inchiesta che lo vede coinvolto per insider trading. Burr aveva rinunciato al suo ruolo dopo che l'Fbi aveva spiccato un mandato di perquisizione nei suoi confronti. L'accusa è che il senatore della Carolina del Nord abbia approfittato della propria posizione per effettuare speculazioni in borsa in vista della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. La commissione negli ultimi anni ha svolto un ruolo cruciale nel seguire le indagini della maxi-inchiesta "Russiagate", tesa a determinare eventuali collegamenti tra i collaboratori del presidente Donald Trump e le interferenze di Mosca nella campagna elettorale del 2016. I membri più anziani della commissione erano Jim Risch dell'Idaho, Marco Rubio della Florida e Susan Collins del Maine. Tutti sono però già impegnati a presiedere altre commissioni. Rubio è un "talentuoso ed esperto leader del Senato con esperienza in affari esteri e questioni di sicurezza nazionale. Il senatore Rubio è stata la scelta naturale per questo incarico temporaneo sulla base del servizio di comitato accumulato. La sua comprovata leadership su questioni pertinenti ha solo reso il decisione più semplice", ha dichiarato McConnell in una nota. "Sono grato al leader McConnell per la sua fiducia in me nel guidare il comitato di intelligence del Senato durante l'assenza del senatore Burr dalla presidenza. Il Comitato ha svolto a lungo seriamente il proprio lavoro e non vedo l'ora di continuare quella tradizione", è stata la risposta Rubio.(Nys)