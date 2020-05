Brasile: Amazzonia, distruzione record per la foresta pluviale ad aprile 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana l'istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) aveva reso noto che gli allarmi relativi alla deforestazione della foresta pluviale amazzonica in Brasile sono cresciuti del 63,7 per cento ad aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Gli allarmi sono emessi automaticamente su base quotidiana dal sistema satellitare di rilevamento della deforestazione (Deter) che in tempo reale mappa il territorio, allertando in caso di modificazioni alla flora rispetto alla rilevazione precedente. La maggior parte degli allarmi, il 96 per cento, segnale una deforestazione con terreno esposto, che si verifica quando è rilevata la totale perdita di copertura vegetale. Quest'anno il sistema ha già emesso avvisi su un'area complessivamente di 405,6 chilometri quadrati. Lo scorso anno l'area deforestata era stata complessivamente di 247,7 chilometri quadrati. Il mese di aprile 2020 ha dunque registrato il terzo tasso più elevato di allerta per deforestazione per il mese dal 2016. Tutti gli stati che hanno ospitano parte della foresta pluviale amazzonica (Acre, Amazzonia, Maranhao, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima e Tocantins. Mato Grosso è lo stato con il maggior numero di allerta registrati, pari al 35,6 per cento del totale. (Brp)