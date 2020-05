Afghanistan: Farnesina, Italia accoglie con favore accordo formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con favore l'accordo raggiunto per la formazione di un nuovo Governo afgano e loda le forze politiche che hanno deciso di convergere attorno a un progetto comune e inclusivo per un Afghanistan stabile, pacifico e prospero. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Ci congratuliamo con il presidente Ghani per il suo secondo mandato alla guida del paese e accogliamo con favore la creazione di un Alto Consiglio di riconciliazione nazionale che guiderà lo sforzo comune di tutti gli afghani verso un futuro migliore. L'Italia è pronta a lavorare con il nuovo governo e a rafforzare il partenariato strategico tra i nostri due paesi”, si legge nella nota. “È giunto il momento di concentrarsi sulle molte sfide che l'Afghanistan sta affrontando, dal processo di pace e dall'urgenza di porre fine a decenni di conflitto, alla necessità di contenere la diffusione della pandemia del Covid-19. A tale proposito, facciamo appello ai talebani affinché pongano immediatamente fine alla violenza e colgano senza indugio questa opportunità unica di sedersi al tavolo dei negoziati e di contribuire in buona fede al futuro dell'Afghanistan", conclude la nota.(Com)